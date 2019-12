Inter, 50 milioni per gennaio! Gabigol decisivo per...

Inter, 50 milioni per gennaio! Gabigol decisivo per il mercato – GdS

Secondo quanto scrive la “Gazzetta dello Sport”, a gennaio l’Inter dovrebbe potersi muovere sul mercato con un budget attorno ai 50 milioni di euro, per lanciare poi l’assalto decisivo allo Scudetto. Fondamentale si rivelerà anche l’incasso che arriverà da un’eventuale cessione di Gabigol.

CESSIONE IMPORTANTE – L’Inter è decisa a puntare allo Scudetto, ma la linea nerazzurra resta chiara: crescere senza spese folli. Nell’immediato a gennaio i nerazzurri possono fare affidamento su una cifra attorno ai 20 milioni di euro, ovvero ciò che ci si aspetta dalla cessione di Gabigol. Il brasiliano sta aspettando la fine del Mondiale per Club (il suo Flamengo è già in finale), in programma sabato 21 dicembre alle 18.30 (ora locale). Solo allora deciderà il suo futuro.

BUDGET DI MERCATO – Proprio la decisione di Gabigol sarà fondamentale per definire dunque il budget di mercato a gennaio dell’Inter. Fin da ora, però, si prevede che gli uomini mercato nerazzurri dovrebbero avere in mano una cifra attorno ai 50 milioni di euro per rinforzare la squadra e renderla ancor più competitiva per duellare contro la Juventus (e la Lazio?). La formula per eventuali acquisti sarà sempre però la solita: prestito con riscatto a partire dalla prossima stagione, per garantire la crescita del fatturato.