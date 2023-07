Inter, 3 nomi per l’attacco: la notizia sulla prima scelta

Sarebbero tre i nomi per il reparto offensivo dell’Inter, che avrebbe una prima scelta tra i tre attaccanti.

NOTIZIA – Queste le parole di Luca Cilli su Sky Sport 24 riguardo l’Inter, alla ricerca di un nuovo attaccante. «Quali sono i nomi in questo momento? Beto, Morata e Balogun che è la prima scelta dell’Inter, l’attaccante dell’Arsenal. E, proprio perché parlavamo di indizi di mercato, l’Arsenal di Balogun, che nella passata stagione ha segnato più di 20 gol con il Reims, ha giocato e vinto l’amichevole contro il Barcellona. La notizia non è tanto il risultato né la vittoria della squadra di Arteta, è il fatto che Balogun non è stato convocato. Non è stato inserito in lista, non è andato nemmeno in panchina, continua ad allenarsi a parte. E Balogun, prima di questa tournée, alla vigilia, aveva dichiarato apertamente di voler giocare con continuità dopo l’ultima stagione in Ligue 1. Quella continuità che probabilmente Arteta in questo momento non gli riesce a garantire».