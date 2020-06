Inter 2020-2021, per il mercato in entrata occhio...

Inter 2020-2021, per il mercato in entrata occhio a Darmian e Tonali – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport”, per il mercato in entrata dell’Inter in vista della prossima stagione attenzione ai nomi di Matteo Darmian e Sandro Tonali. Resta solo da trattare con il Brescia.

NOMI IN ENTRATA – Matteo Darmian e Sandro Tonali restano in cima alla lista dei desideri dell’Inter e per motivi differenti: il primo è stato prelevato la scorsa estate dal Mancheste United e in sinergia con il Parma. Ad Antonio Conte piace soprattutto la sua polivalenza tattica, e l’accordo tra i due club prevede che la prossima stagione giochi con la maglia dell’Inter. Sandro Tonali invece è il vero colpo di mercato, la ciliegina sulla torta di un centrocampo giovane e talentuoso che Zhang ha deciso di mettere a disposizione del tecnico leccese. Beppe Marotta ha in mente un’operazione simile a quella che a portato a Milano Nicolò Barella, ovvero prestito con diritto di riscatto più bonus legati alle presenze e alle vittorie. La valutazione dell’ex Cagliari arriva sui 49 milioni totali, simile a quella del gioiello del Brescia.

Fonte: Corriere dello Sport.