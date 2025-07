Inter, è fatta per il 2008 Marello! In passato lo voleva il Manchester City

L’Inter ha definito l’ingaggio del classe 2008 Mattia Marello, di proprietà dell’Udinese. Di seguito i dettagli dell’affare concluso dai nerazzurri.

LA NOTIZIA – L’Inter concentra i suoi sforzi non solo sul mercato della Prima Squadra, da definire con svariate nuove mosse in entrata e in uscita. In questo quadro rientra l’ultima trattativa imbastita dai meneghini per l’ingaggio di Mattia Morello, centrocampista dell’Udinese dall’importante potenziale. A testimonianza di come, anche per la Primavera e l’U23, la dirigenza nerazzurra sia impegnata a concludere i colpi necessari per alimentare le proprie ambizioni nei rispettivi ambiti d’azione.

Marello approderà all’Inter! I dettagli dell’operazione

L’ACQUISTO – Marello passerà dunque all’Inter in vista della prossima annata. Il suo nome è stato sul taccuino di varie big, sia a livello nazionale sia sul piano internazionale. 2 anni fa, infatti, anche il City Group aveva mosso dei passi per ingaggiarlo, ma poi nulla è stato definito. Ora il passaggio all’Inter, il cui auspicio è di poterlo vedere crescere gradualmente nel proprio settore giovanile. Di seguito i dettagli dell’affare, riportati nel sito gianlucadimarzio.com: «L’Inter si assicura il classe 2008 Mattia Marello dall’Udinese: le cifre dell’operazione.

Continua il lavoro dell’Inter sul mercato in entrata. Arriva in nerazzurro Mattia Marello dell’Udinese.

L’operazione per il classe 2008 prevede 800k di parte fissa più un 20% di futura vendita e una scaletta di bonus fino a potenziali 2/3 milioni.

Il centrocampista ha totalizzato 6 gol e 2 assist in 11 presenze con la formazione Under 17 dell’Udinese».