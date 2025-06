Inter, 2 possono partire in difesa! Per De Vrij piano ‘speciale’ – CdS

L’Inter non esclude di cambiare il volto della sua difesa in vista della prossima stagione. Stefan De Vrij, in questo contesto, potrebbe rivestire un ruolo significativo.

LE INTENZIONI – L’Inter è consapevole dell’esigenza di guardare al futuro da una prospettiva aperta al cambiamento, stante quanto accaduto nella stagione. Troppe sono state le disattenzioni, le leggerezze, i crolli mentali avvenuti nell’arco di una partita per poter giustificare un’eventuale indisponibilità a cambiare pelle per quanto riguarda il reparto difensivo. Ecco che figure come Yann Bisseck e Francesco Acerbi, ciascuna per ragioni diverse, possono rappresentare dei profili dalla cui cessione far partire un’operazione nuova nel reparto arretrato. Con Stefan De Vrij che potrebbe svolgere una funzione diversa nel contesto in esame.

Inter, in difesa per cambiare! Ma De Vrij è pronto a restare

LA STRATEGIA – Decisamente differenti, date età ed esperienza, sono le motivazioni che inducono l’Inter a considerare le cessioni di Bisseck e Acerbi. Nel primo caso emerge la volontà di generare un’importante plusvalenza attraverso la separazione da un calciatore dai troppi “alti e bassi”. Nel secondo, invece, a prevalere sono i ragionamenti concernenti l’esigenza di un restyling in difesa per iniziare a porre le basi dell’Inter che verrà. Con una cessione dei due difensori, i nerazzurri potrebbero quindi dare un nuovo volto al proprio reparto arretrato. Mettendosi nelle condizioni – mediante questo passaggio preliminare – di investire con forza su profili giovani, futuribili e dotati della fame giusta per incidere in maglia meneghina.

L’ESPERIENZA – L’eventuale cessione di Acerbi coinciderebbe con la permanenza di De Vrij in nerazzurro. Il difensore olandese, il cui rinnovo annuale può essere azionato unilateralmente dall’Inter, svolgerebbe in questo senso un ruolo di “guida” per i giovani calciatori ingaggiati dal Club nel contesto del restyling menzionato precedentemente. Così da vivere l’ultimo periodo in maglia nerazzurra consapevole di una rinnovata centralità.

Fonte: Giorgio Coluccia – Corriere dello Sport