Inter, 2 nomi appuntati per l’estate! A gennaio solo per… Eventi – SI

L’Inter a gennaio non dovrebbe muoversi sul mercato, ma dovrà farlo in estate. Due nomi sono già sul taccuino della dirigenza.

ALCUNI APPUNTI – L’Inter ieri ha regolato il Cagliari per 0-3 e da domani può iniziare a preparare la partita contro l’Atalanta in semifinale di Supercoppa italiana. A tal proposito, da Appiano Gentile arriva il punto sugli infortunati e sui chi potrà già recuperare contro la Dea giovedì 2 gennaio. Per quanto riguarda il calciomercato, ne ha parlato in video l’esperto di Sportitalia Alfredo Pedullà. Lo stesso giornalista ha confermato la tranquillità del mercato invernale dei nerazzurri, che non dovrebbero fare nulla. Mentre in estate, ci sono già alcuni nomi sul taccuino di Piero Ausilio e Beppe Marotta. In particolare Nico Paz e il centravanti del Bologna Castro. Questo l’aggiornamento del collega su ciò che riguarda i movimenti della Beneamata: «L’Inter è l’unico club a non avere grandi problemi legati al mercato, dovrebbe succedere qualcosa di eclatante per fare mercato adesso. Ha appuntato giocatori di talento come Nico Paz, Santiago Castro e altri ne verranno fuori, ma è ancora presto». Si tratta appunto di due nomi già noti perché da diverse settimane sono finiti nel mirino di Viale della Liberazione. Il club nerazzurro, infatti, presto opererà una sorta di ringiovanimento della rosa, ma sempre mantenendo ben in vista i costi e unendo alla gioventù anche una certa esperienza.