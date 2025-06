Inter farà 2 attaccanti! Hojlund e non solo: linea verde prevale – Sky

Hojlund e non solo: l’Inter ha intenzione di ingaggiare due attaccanti nella sessione estiva di mercato. Con l’addio di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, a cui non sarà rinnovato il contratto in scadenza nel 2025, i nerazzurri investiranno per due profili in linea con la “politica verde” di Oaktree.

LA DECISIONE – L’Inter ha scelto di investire, come non è accaduto nelle ultime annate, per l’attacco in questa finestra estiva di mercato. Secondo quanto riportato da Emanuele Baiocchini a Sky Sport, i nerazzurri hanno intenzione di sostituire i partenti Joaquin Correa e Marko Arnautovic con altrettanti calciatori, nel segno della futuribilità e della costruzione nel presente di un futuro vincente. A differenza del passato, infatti, l’idea è quella di dotarsi di pedine in grado di rappresentare delle risorse utili per il presente e, al contempo, dei potenziali asset sul mercato.

Inter, Hojlund e Bonny i principali nomi sul taccuino dell’Inter!

LE PREFERENZE – I nomi in cima alla lista dell’Inter per rinforzare il proprio attacco sono due: Rasmus Hojlund e Ange-Yoan Bonny. Il primo vuole rilanciarsi dopo la difficile esperienza al Manchester United, mentre il secondo potrebbe essere attratto dall’idea di tornare a lavorare con Cristian Chivu, allenatore con il quale ha avuto un ottimo feeling al Parma. Su questi profili, entrambi nel segno della gioventù e della voglia di dimostrare, l’Inter intende fondare la sua opera di completamento del reparto offensivo. Così da disporre, questa volta in maniera effettiva, di “seconde linee” in grado di non far rimpiangere i cosiddetti titolari.