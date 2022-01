Insigne-Toronto: è fatta! A giugno sarà addio al Napoli – Sky

L’Inter aveva sondato il terreno in estate per poi mollare la presa subito. Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, a giugno lascerà il club partenopeo per volare oltreoceano, al Toronto. L’accordo è totale e il 24 azzurro, come riporta Fabrizio Romano, ha accettato l’offerta.

CONCLUSA – L’operazione si può dire conclusa a tutti gli effetti. Insigne è pronto a lasciare il suo Napoli e la sua Napoli per volare oltreoceano e vestire la maglia del Toronto in Mls. Il calciatore azzurro ha accettato, come riporta Fabrizio Romano, l’offerta dei canadesi di 11,5 milioni netti + 4,5 di bonus a stagione. Insomma un’offerta quasi irrinunciabile per lui che va a triplicare il suo attuale stipendio con il Napoli.

Lorenzo Insigne from Napoli to Toronto FC, here we go and confirmed! Deal fully agreed, Lorenzo has accepted Toronto bid and he’s joining as free agent in July. 🔴🇨🇦 #TorontoFC @SkySport

Deal to be signed within this week, as per @DiMarzio. Five-and-half year contract confirmed. pic.twitter.com/jUXbDouQF8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2022