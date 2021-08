Insigne tiene in ansia il Napoli, occasione Inter? Il Brest prova il doppio colpo – Sky

Insigne rischia di essere il colpo di fine mercato se non dovesse rinnovare il contratto con il Napoli. Come riportato da “Sky Sport”, le operazioni dell’Inter in uscita saranno protagonista delle prossime ore. Ma attenzione al futuro del capitano azzurro

ESUBERI VIA – L’Inter lavora ancora sul mercato, ma al momento solo in uscita. Può tornare in Germania l’esterno austriaco Valentino Lazaro, che il Borussia Dortmund può prendere in prestito. Tornerà sicuramente nella sua Francia il centrocampista Lucien Agoumé, che si trasferirà in prestito al Brest. Dubbi sul futuro di Eddie Salcedo, che piace al Genoa e può tornare dov’è cresciuto, ma non c’è ancora l’accordo e valuta anche l’offerta proprio del Brest. Possibile doppio prestito dall’Inter al club francese?

SUGGESTIONE FINALE – Infine, nonostante Beppe Marotta abbia definito “chiuso” il mercato dell’Inter (vedi focus), in casa Napoli tiene sempre banco la situazione Lorenzo Insigne, che – come riportato da “Sky Sport” – è un nome da tenere in caldo come possibile colpo last minute. Chissà che l’Inter possa mettere a segno un colpo a sorpresa, che oggi comunque non è in programma. Ma dopo aver visto Joaquin Correa in Hellas Verona-Inter, l’ipotesi che possa arrivare anche un nome importante come Insigne sembra proprio da escludere…