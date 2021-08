Insigne terza new-entry? Marotta tiene aperta la porta. Distanza per Correa – CdS

Insigne possibile terzo colpo in entrata per l’Inter e sul gong? Marotta tiene la porta aperta per il colpo last-minute. C’è distanza invece per Correa.

INSIGNE E CORREA – All’Inter si continua a lavorare per gli attaccanti, tenendo tutti i fronti aperti, compreso quello di Lorenzo Insigne, che potrebbe diventare un’occasione di fine mercato a prescindere dai vari Thuram, Zapata e Correa. Per l’argentino in realtà le cose potrebbero complicarsi, dal momento in cui la dirigenza è ancora ferma ai 37 milioni più bonus. Insomma, servirebbe che la Lazio abbassasse le sue pretese, ma pur avendo necessità di vendere il presidente Lotito non è così ben disposto ad andare incontro alle necessità di Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – P. Gua.

