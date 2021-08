Insigne, spunta l’Inter! Nuova opzione immediata per l’attacco

Insigne entra nel mirino dell’Inter. Lo annuncia il giornalista Gianluca Di Marzio, che parla di interesse dei nerazzurri per il capitano del Napoli in scadenza di contratto.

DALL’AZZURRO AL NERAZZURRO? – “Lorenzo Insigne, ci pensa anche l’Inter“. Questo il tweet del giornalista Gianluca Di Marzio, che rimanda alle ore 23 per ulteriori dettagli su questa possibile operazione. Il capitano del Napoli è in scadenza di contratto fra undici mesi e, come noto, non ha trovato l’accordo e non è così scontato che ciò avvenga. Per questo Aurelio De Laurentiis potrebbe vedere bene una cessione immediata, in modo da non perderlo a parametro zero nel 2022. Su Insigne previste ulteriori novità.