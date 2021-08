Insigne, solo un’offerta dalla Russia. Inter ha altre due priorità, più Jovic- SI

Insigne è stato accostato all’Inter negli ultimi giorni, ma secondo quanto riporta il giornalista Pedullà i nerazzurri hanno altre priorità al momento e l’attaccante del Napoli non ha ancora ricevuto offerte concrete, tranne quella dello Zenit.

GIORNI DECISIVI – Domani il procuratore di Lorenzo Insigne sarà a Milano. Il Napoli ha ricevuto una sola offerta per l’esterno offensivo, quella dello Zenit San Pietroburgo di circa 30 milioni di euro. La società partenopea l’ha accettata, ma è il giocatore ad aver rifiutato il trasferimento in Russia. Si è fatto il nome dell’Inter, ma secondo Alfredo Pedullà i nerazzurri hanno altre due priorità al momento: Duvan Zapata al primo posto e Joaquin Correa come alternativa. Moise Kean è stato proposto ma non interessa. Potrebbe spuntare la candidatura di Luka Jovic. Per Insigne non è arrivata nessuna offerta congrua quindi a queste cifre Aurelio De Laurentiis non si siede nemmeno a trattare. Il Napoli si è dato un limite di tre o quattro giorni per avere il tempo poi di trovare un sostituto.