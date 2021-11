Insigne, rinnovo difficile ma lui aspetta il Napoli. Nuova offerta dal Canada – CdS

Insigne aspetta il Napoli e intanto, come riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, è arrivata un nuova offerta dal Canada.

RINNOVO DIFFICILE – Insigne, l’intesa con il Napoli per il rinnovo è ancora lontana: l’offerta d’ingaggio di 3,5 milioni più 1,5 di bonus (rispetto i 5 milioni attuali) non soddisfa il capitano. Intanto dal Canada arriva una nuova offerta per il capitano azzurro, precisamente dal Toronto. Un cambio di vita radicale per Lorenzo Insigne, una scelta soprattutto familiare. Ipotesi suggestiva, la Major è una soluzione ma non la priorità. La priorità per lui è innanzitutto valutare l’evoluzione della complessa trattativa con il Napoli. Nel frattempo, l’Inter monitora la situazione sullo sfondo.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini