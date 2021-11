Insigne e il rinnovo col Napoli, troppo poco ma non c’è l’Inter: altri 4 club – Rai

Insigne è in scadenza di contratto al 30 giugno, col Napoli che gli ha fatto una proposta al ribasso rispetto all’ingaggio attuale. Difficile che rinnovi, ma il giornalista Ciro Venerato in un servizio per La Domenica Sportiva su Rai 2 non indica l’Inter fra le opzioni come si è detto a lungo.

NIENTE INTER? – Sul futuro di Lorenzo Insigne il giornalista Ciro Venerato non indica l’Inter: «L’offerta al ribasso del Napoli è sembrata quasi una provocazione. Tre milioni netti per le prossime quattro stagioni, privi di bonus e diritti d’immagine. Pochi per un Campione d’Europa, pochissimi rispetto a quelli messi sul piatto da PSG, Atlético Madrid ed Everton. In settimana è spuntato anche il ricchissimo Newcastle United, disposto a ricoprire d’oro Insigne. Il Toronto si è fatto vivo tramite un agente, ma il Canada non sembra piacere a Insigne».