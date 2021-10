Insigne, rinnovo col Napoli difficile. Inter (e non solo) in attesa – SM

In casa Napoli tiene banco la questione rinnovo di Lorenzo Insigne. Secondo SportMediaset, le due parti sarebbero lontane, tanto da poter ipotizzare l’addio dell’esterno alla squadra di Spalletti. L’Inter alla finestra

LONTANO – La trattativa tra il Napoli ed Insigne per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2022 è in una fase di stallo. Tanto che, secondo Sportmediaset, l’unica strada che sembra percorribile al momento è quella di un addio a fine stagione a parametro zero. Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto all’esterno uno stipendio di 4,5 milioni a stagione ma Insigne avrebbe chiesto anche un bonus alla firma di 7 milioni. Il calciatore è dubbioso: è legato a Napoli ma avrebbe voglia di fare un’esperienza diversa. L’Inter, che lo ha cercato nell’ultima sessione di mercato, è alla finestra: Marotta è pronto a cogliere l’occasione a parametro zero. Da vincere, però, la concorrenza del Manchester United.