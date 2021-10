Insigne, riaperti i dialoghi sul rinnovo. Inter tagliata definitivamente fuori?

Tiene banco il capitolo rinnovo Lorenzo Insigne in casa Napoli. Il contratto del capitano partenopeo andrà in scadenza il prossimo giugno 2022 ma dopo gli attriti estivi, sembrano essersi riaperti i dialoghi con il club. Sul giocatore, vivo anche l’interesse dell’Inter in caso di mancato accordo

RINNOVO − Il Napoli è al lavoro per rinnovare il contratto a Lorenzo Insigne. In estate, i rapporti tra club e giocatore si erano fortemente raffreddati con l’ipotesi Insigne via a parametro zero in estate 2022 decisamente plausibile. La prima squadra di cui si era fatto il nome per il futuro di Insigne era stata l’Inter che dopo aver perso Romelu Lukaku era alla ricerca di un attaccante forte e di esperienza. Come riporta Paolo Ugolini di Sky Sport, sembrerebbe che in casa Napoli si stia assistendo ad una sorta di disgelo dei rapporti tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne. Nonostante la situazione resti ancora delicata, le parti hanno comunque riaperto ad un dialogo. Ovviamente, il tempo stringe anche perché fra pochi mesi riaprirà la finestra invernale di calciomercato e lo stesso Insigne in caso di mancato rinnovo potrebbe già firmare per un altro club.