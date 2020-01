Insigne proposto all’Inter per l’estate: la manovra di Mino Raiola – CdS

Condividi questo articolo

Stando a quanto riporta il “Corriere dello Sport”, Mino Raiola avrebbe proposto Lorenzo Insigne all’Inter nei vari colloqui avuti dall’agente con la dirigenza nerazzurra. L’attaccante non sta vivendo un ottimo momento in maglia azzurra, nonostante l’ultimo gol in Coppa Italia contro la Lazio

LA PROPOSTA – Lorenzo Insigne all’Inter: questa sarebbe stata la proposta di Mino Raiola. L’agente ha avuto diversi contatti con la dirigenza nerazzurra nelle ultime ore (vedi qui) e, stando al quotidiano romano, avrebbe proposto l’attaccante del Napoli, non in uno straordinario momento con la maglia azzurra. Vero, l’ex Pescara in settimana ha segnato il gol qualificazione in Coppa Italia contro la Lazio, ma i rapporti con l’ambiente sono tutto tranne che sereni. Ecco perché un suo addio non è una possibilità da escludere a priori. L’Inter deciderà di approfondire il discorso o lascerà cadere nel nulla la proposta di Raiola?

Fonte: Corriere dello Sport.