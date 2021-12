Insigne, l’offerta del Toronto lo fa vacillare. Inter tagliata definitivamente?

Insigne sempre più lontano da Napoli, il Toronto ha presentato al giocatore una cifra molto importante. Calano fortemente le percentuali di vederlo con la maglia dell’Inter

CIFRE − Lorenzo Insigne è fortemente tentato dal Toronto. Il club canadese, come riporta Gianluca Di Marzio.com, ha presentato un’offerta molto importante al giocatore: contratto quinquennale da 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist realizzati. L’attuale capitano del Napoli ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. La proposta del club partenopeo è ferma ai 3,5 milioni di euro all’anno. A 30 anni suonati, per Insigne si tratterebbe del vero ultimo grande contratto della propria carriera nonostante la possibilità di andare a giocare in un campionato non proprio al top della competitività internazionale. A queste cifre, ovviamente, anche l’Inter è tagliata fuori dalla corsa al giocatore azzurro.