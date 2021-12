Insigne, offerta Napoli non soddisfacente. Si libera a zero? L’Inter segue

A ZERO – Insigne nei prossimi giorni si avranno notizie ben precise riguardo il futuro dell’attaccante azzurro. Ad oggi, la situazione è non è stato ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con scadenza il 30 giugno 2022. L’offerta di 3,5 milioni, come dichiarato dal suo agente (vedi articolo), non è ritenuta congrua. Da gennaio, dunque, Insigne acquisirà lo status di parametro zero e dunque sarà libero di firmare con chi vuole. Dalla MLS si fa avanti il Toronto, pronto ad ingaggiarlo. La volontà del calciatore, chiaramente, è quella di voler continuare con i partenopei ma alle giuste condizioni. L’Inter, che in estate si era già interessata al ragazzo, resta alla finestra e monitora la situazione.