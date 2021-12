Insigne, occasione a parametro zero. Inter ci pensa. Toronto già pronto – CdS

Insigne tra una settimana sarà libero di firmare con qualsiasi club a parametro zero. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter è tra i club che hanno chiesto informazioni, ma ad oggi l’offerta più concreta arriva dal Toronto.

LIBERO – Tra una settimana Lorenzo Insigne sarà libero, da svincolato, di firmare con qualsiasi club a parametro zero, a meno di un clamoroso accordo-lampo per il rinnovo di contratto con il Napoli. Con i suoi 114 gol in maglia azzurra e tra i migliori giocatori dell’Europeo vinto in estate, Insigne sarà uno dei parametri zero più illustri del calcio mondiale. Il Napoli gli ha proposto un quadriennale da 3,5 milioni, mentre lui vorrebbe il medesimo stipendio attuale: 5 milioni. La trattativa è in stallo. Qualche sondaggio è già stato fatto da Inter, Juventus, Milan e Lazio, ma l’offerta concreta è quella del Toronto, pronto a offrirgli 7 milioni a stagione per 4 anni, più benefit.

Fonte: Corriere dello Sport