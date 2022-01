Insigne, niente Inter né Italia nel suo futuro: ufficiale l’addio a Napoli per Toronto

Insigne continuerà la sua carriera lontano dall’Italia e dall’Europa. L’attuale capitano del Napoli, con cui terminerà la stagione in corso, è appena stato annunciato dal suo prossimo club, il Toronto. Nulla da fare per l’Inter e per le altre società che bramavano il colpo a parametro zero. Di seguito il comunicato ufficiale del Toronto

INSIGNE IN CANADA – “Il Toronto FC ha annunciato oggi che l’ala della Nazionale Italiana, Lorenzo Insigne, ha firmato un pre-contratto per entrare a far parte del Club con un contratto quadriennale, che inizierà il 1° luglio 2022. Sarà aggiunto al roster come Designated Player (giocatore che supera la soglia massima rappresentata dal tetto salariale, ndr), in attesa della ricezione della sua Certificato di Trasferimento Internazionale”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [TorontoFC.ca]