Insigne, il Napoli spara alto con l’Inter. Spalletti ne chiede due – Rai

Per Insigne il pressing dell’Inter al momento non sfonda il muro del Napoli, con De Laurentiis che resiste nonostante il contratto in scadenza. Secondo Ciro Venerato però Spalletti rivorrebbe con sé due nerazzurri.

LA RICHIESTA – Il giornalista Ciro Venerato, durante la trasmissione “La Domenica Sportiva Estate” su Rai 2, fa il punto: «Spara alto Aurelio De Laurentiis con l’Inter, valuta trenta milioni Lorenzo Insigne. Ma è in scadenza: Giuseppe Marotta offre la metà più Alexis Sanchez, scartato dal Napoli. A Luciano Spalletti piacerebbe riavere Matias Vecino e Danilo D’Ambrosio. Su Insigne c’è anche l’Everton di Rafa Benitez, Atlético Madrid solo a parametro zero».