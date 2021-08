Insigne-Napoli, gelo sul rinnovo: Inter osserva, prossimi giorni non decisivi

Lorenzo Insigne e il Napoli in questo momento sono molto lontani dal rinnovo. Tra i partenopei e il loro capitano c’è freddezza totale, l’Inter osserva l’evolversi della situazione, ma i prossimi giorni non saranno decisivi.

Sembra essere molto lontano il lieto fine tra Lorenzo Insigne e il Napoli. Secondo Alessandro Sugoni per “Sky Sport” tra i partenopei e il loro capitano c’è freddezza totale per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2023. Il gelo calato tra le parti ha stimolato l’interesse di diversi club sull’attaccante della nazionale e l’Inter è quella che ha fatto i passi più concreti. In questo momento la cessione non è nell’aria, ma in casa Napoli non si chiude a nessuna possibilità. Se dovesse arrivare la classica offerta importante, verrà valutata da De Laurentiis. Non si può comunque parlare di giorni decisivi anche se il mercato è vicino alla conclusione. Il giocatore infatti non sta facendo pressioni per andare via ed è disposto, come del resto ha già fatto, a iniziare la stagione col contratto in scadenza. Solo una grande offerta negli ultimi giorni potrebbe cambiare le carte in tavola e il destino dell’attaccante partenopeo.