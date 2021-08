Insigne-Napoli, c’è freddezza sul rinnovo del contratto. Inter alla finestra

Rimane ancora una grande distanza tra Insigne e il Napoli per quanto riguarda il rinnovo del contratto. Come riporta Alessandro Sugoni di “Sky Sport”, i nerazzurri sono sempre alla finestra

DISTANZA − L’Inter è alla ricerca di un secondo attaccante dopo aver acquistato Edin Dzeko. Il gioco di Inzaghi predilige una filosofia molto più legata al palleggio piuttosto che alla verticalità. Ecco perché, i nerazzurri stanno anche cercando una punta con caratteristiche simili diverse rispetto a quelle di Duvan Zapata. Se per Sport Mediaset, la pista Insigne-Inter è da escludere (vedi articolo), “Sky Sport” non da nullo per scontato. Queste le parole di Alessadro Sugoni: «Questa freddezza sul rinnovo continua. Ci sta tutto, anche che cominci la stagione con il contratto in scadenza con l’Inter alla finestra. Vediamo se ci saranno altre piste».