Insigne-Napoli fino (almeno) al 2022. Spalletti fiducioso sul rinnovo – Sky

Lorenzo Insigne è uno degli obiettivi dell’Inter per completare il reparto offensivo della squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo Manuele Baiocchini di “Sky Sport”, però, il giocatore dovrebbe restare al Napoli almeno fino al 2022. Sia in caso di rinnovo che di scadenza contrattuale.

FIDUCIA – Lorenzo Insigne resterà con ogni probabilità al Napoli anche nella prossima stagione. Questi gli ultimi aggiornamenti di Manuele Baiocchini di “Sky Sport”: «Ieri Spalletti ha parlato e ciò che ha detto ci fa pensare che abbia avuto delle rassicurazioni da De Laurentiis. Ha detto che fino al 2022 non lo porterà via nessuno. O si è lanciato in un suo pensiero personale, o ha ricevuto appunto rassicurazioni dal presidente. Vedremo se il Napoli riuscirà a rinnovare, ma la sensazione è che Insigne possa veramente in ogni caso restare anche la prossima stagione».