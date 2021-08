Insigne, l’Inter in pressing sul Napoli. Concorrenza dall’estero – CdS

Lorenzo Insigne è uno dei nomi destinati ad infiammare le ultime settimane di mercato. Secondo il “Corriere dello Sport” l’Inter sarebbe in pressing sul calciatore e sul Napoli. I nerazzurri dovranno battere la concorrenza dall’estero

PRESSING – L’Inter sta pensando a Lorenzo Insigne come possibile rinforzo per l’attacco. Il calciatore, con il contratto in scadenza nel 2022, e con i discorsi sul rinnovo con gli azzurri fermi da settimane, rappresenta un’opportunità di mercato che Marotta vuole cogliere. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, infatti, l’Inter è pronta ad offrire 15 milioni di euro al Napoli per avere subito il calciatore. Il Napoli, però, non scende sotto i 30. Si proverà a trattare, con i nerazzurri consci del fatto che, a gennaio, il calciatore potrà firmare a 0 per qualsiasi squadra. L’Inter ha già fatto sapere all’entourage del calciatore che per Insigne è pronto un ricco quadriennale da 6 milioni a stagione, con 7 milioni di bonus alla firma.

CONCORRENZA – L’Inter, però, deve guardarsi dalla concorrenza che arriva dall’estero. Su Insigne, infatti, secondo quanto riferito dal quotidiano, si registrano gli interessamenti del Tottenham, pronto a reinvestire i proventi di un’eventuale cessione di Kane al Manchester City, dell’Atletico Madrid, che però spinge per un arrivo a parametro zero, e dello Zenit.

Fonte: Antonio Giordano – Corriere dello Sport