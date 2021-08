Insigne, l’agente vola a Milano: l’Inter aspetta lo svincolo a gennaio? – CdS

Insigne, mancano ormai solo due settimane al termine del mercato, e secondo il “Corriere dello Sport” sarà dura per il Napoli resistere ancora per così tanto tempo, considerando il pressing dell’Inter. Intanto l’agente dell’attaccante vola a Milano.

TRIDENTE – L’Inter valuta le possibili opzioni per l’acquisto del secondo attaccante, e il tridente resta sempre quello formato da Zapata, Correa e Insigne. Proprio Lorenzo Insigne potrebbe lasciare Napoli a partire da questa sessione di mercato. Il Napoli fissa il prezzo: 30 milioni per il cartellino. Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, intanto, il suo agente è atteso nelle prossime ore a Milano. Da capire se l’Inter invece si accontenterà di aspettare gennaio per ingaggiare il calciatore a zero. Una scappatoia niente male per i nerazzurri, che risparmierebbero sul cartellino, offrendo 7 milioni alla firma e il quadriennale da sei.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano