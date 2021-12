Insigne, l’agente: «Inter? Contatti con nessuno fino a gennaio. Futuro…»

Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato del futuro del suo assistito, obiettivo anche dell’Inter

FUTURO – Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, chiarisce la posizione sul rinnovo e sul futuro del calciatore: «Rinnovo Insigne? Preferisco non entrare nei dettagli, ma non riteniamo congrua la proposta del Napoli. Inter? Fino a gennaio non avrò contatti con nessuno. Su questo sono molto fermo: dal 2, poi, tutto cambierà Offerta del Toronto? Mai stato a Toronto. Però credo che dopo tanti anni in una squadra è difficile indossare un’altra maglia nello stesso campionato. Un’esperienza fuori farebbe meno male. Ci può stare, tipo Del Piero, ma è una mia idea».

Fonte: Fabio Mandarini – Corriere dello Sport