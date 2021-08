Insigne-Inter, tutto in stallo: il giocatore e Spalletti aspettano novità – Sky

Lorenzo Insigne all’Inter è diventata la bomba di mercato di questi ultimi giorni. Le trattative tra il Napoli e il suo capitano per il rinnovo del contratto sembrano essersi arenate e i nerazzurri si sono fiondati sul giocatore. Al momento tutto sembra essere congelato, il giocatore e il tecnico Luciano Spalletti aspettano novità a breve.

In questi ultimi giorni è scoppiata la possibile bomba di mercato di Lorenzo Insigne all’Inter. L’attaccante napoletano, reduce dal trionfo europeo con la maglia della Nazionale, è entrato nel mirino dei nerazzurri dopo il blocco della trattativa per il rinnovo del suo contratto col Napoli. Secondo Francesco Modugno per “Sky Sport” al momento tutto è congelato, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ha ancora preso una decisione e soprattutto non sono state fate ancora delle cifre per una possibile cessione. Al momento tutto fermo con lo stesso Insigne e il tecnico Luciano Spalletti che, pur cercando di restare sereni, aspettano e sperano in una soluzione, qualunque sia, nel più breve tempo possibile.