Insigne-Inter, slitta l’incontro con l’agente. Summit rinviato a domani?

L’incontro tra l’agente di Insigne, Pisacane e i dirigenti dell’Inter è saltato. Il procuratore del giocatore del Napoli arriverà domani in città, con lo stesso summit che potrebbe essere rinviato a domani

NESSUN SUMMIT − Lorenzo Insigne è uno dei nomi nella folta lista dei dirigenti dell’Inter per rinforzare il reparto offensivo. Il giocatore del Napoli va in scadenza il prossimo 30 giugno 2022 e, al momento, c’è un grande gelo con la società di De Laurentiis per il prolungamento del contratto. Il giocatore, infatti, vorrebbe arrivare a guadagnare sei milioni di euro, troppi per il club campano il quale vorrebbe invece diminuire il monte ingaggi. Intanto, come riporta Sportitalia, non ci sarà oggi nessun incontro tra l’Inter e l’agente del giocatore Vincenzo Pisacane. Il summit è saltato con il rappresentante del campione d’Europa che arriverà solo domani in città.