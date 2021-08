Insigne, Inter si allontana? Ex compagno lo attira in un altro club! – SM

Mentre l’Inter studia la possibilità di ingaggiare Lorenzo Insigne del Napoli vista la sua situazione contrattuale, un ex compagno prova a portarlo nella sua squadra. Secondo Sandro Sabatini di SportMediaset, infatti, Ciro Immobile avrebbe convinto Claudio Lotito a provare il colpo.

DI NUOVO INSIEME? – La Lazio vuole provarci per Lorenzo Insigne. La chiave della trattativa sarebbe il suo ex compagno (ai tempi del Pescara) Ciro Immobile. Stando alle parole del giornalista di SportMediaset Sandro Sabatini, l’attaccante biancoceleste avrebbe infatti convinto Claudio Lotito ad affondare il colpo. Il capitano del Napoli resta comunque anche nel mirino dell’Inter, ma anche di diversi altri club, anche a causa del suo contratto in scadenza nel 2022 e le difficoltà nel rinnovo.