Insigne-Inter, primi contatti: il prezzo ipotizzato. Gli altri nomi per l’attacco

L’Inter è sulle tracce di Lorenzo Insigne: l’attaccante del Napoli è una nuova idea da parte dei nerazzurri che segue anche altri nomi.

INSIGNE – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, l’Inter ha nel mirino Lorenzo Insigne. L’attaccante è in scadenza di contratto con il Napoli. Non si tratta di un’operazione di mercato semplice, ma il club nerazzurro ha questa idea, nata nelle ultime ore. La dirigenza nerazzurra sta cercando un profilo per l’attacco. Un contatto con l’agente del giocatore c’è stato, ma non è stato approfondito sul tema Insigne. Il rinnovo con il club azzurro resta assolutamente congelato fino a questo momento. Per questo l’Inter si è informata. Ci sono stati dei primi contatti, da vedere se diventerà una trattativa vera e propria sul prezzo. Il prezzo ipotizzato 25 milioni di euro perché è in scadenza tra un anno.

ALTRI NOMI – Fabrizio Romano ha poi proseguito sull’attacco nerazzurro spiegando le altre idee. Uno è Duvan Zapata che ricorda Romelu Lukaku come caratteristiche. L’Atalanta però fino a quando non prenderà un sostituto non lascerà partire l’attaccante colombiano. Joaquin Correa della Lazio è un giocatore che Simone Inzaghi conosce molto bene, ma non è ancora diventato molto concreto. Poi Gianluca Scamacca del Sassuolo, un altro giocatore che l’Inter sta seguendo da tempo. Aggiunto poi un altro calciatore: Luka Jovic del Real Madrid che può essere in uscita e che può rappresentare anche lui un’occasione, ma nessuno di questi nomi oggi è vicino.

Fonte: Sky Sport 24 – Fabrizio Romano