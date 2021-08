Insigne-Inter, possibile inserimento Vecino. Nandez in stand by − SM

Dopo aver preso Edin Dzeko, l’Inter sta lavorando sul secondo attaccante. L’ultima idea è quella di Insigne del Napoli con la carta Vecino che piace a Spalletti. Come riporta sempre “Sport Mediaset”, per Nandez la situazione è in stand by

PUNTO MERCATO − Questi gli aggiornamenti di Simone Cerrano di “Sport Mediaset”: «Idea più che altro che potrebbe concretizzarsi in caso di rottura Napoli-Lorenzo Insigne. Il giocatore in caso di mancato rinnovo è propenso a rimanere fino al prossimo giugno. La proposta dell’Inter è di 15 milioni più il cartellino di Alexis Sanchez ma il cileno guadagna troppo per le casse azzurre (sette milioni). Inoltre, si potrebbe inserire il cartellino di Matias Vecino che piace a Luciano Spalletti. Ieri, c’è stato un incontro tra Beppe Marotta e Alessandro Lucci per Joaquin Correa, con la Lazio che, però, chiede 35 milioni di euro. In stand by, invece, la trattativa con Nahitan Nandez. Intanto, secondo il Sun, l’Arsenal è disposto a spendere 17 milioni di ingaggio per Lautaro Martinez».