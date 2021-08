Insigne-Inter possibile con una cessione. Ma non è Lautaro Martinez – Sky

Insigne all’Inter resta un’operazione possibile entro il 31 agosto. Gianluca Di Marzio, dopo aver lanciato l’idea Marcus Thuram (vedi articolo), parla di come il capitano del Napoli può arrivare. Ma i tifosi possono stare tranquilli: non sarebbe al posto di Lautaro Martinez.

FUORI UNO DENTRO L’ALTRO – C’è fermento in casa Inter per riuscire a trovare un nuovo attaccante entro il 31 agosto. Il giornalista Gianluca Di Marzio, da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, spiega quali sarebbero i contorni della possibile operazione Lorenzo Insigne: «L’Inter ha sempre in testa l’idea Insigne. Ma, da quello che sappiamo, se va via Alexis Sanchez trovando una soluzione diversa».