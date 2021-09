Insigne, Inter più lontana? Pranzo agente-De Laurentiis per il rinnovo

Lorenzo Insigne, attaccante in scadenza di contratto col Napoli, è stato accostato all’Inter in estate e di recente per un possibile colpo a zero.

PRANZO – Tuttavia, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, ci sarebbero passi in avanti per il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Infatti «C’è un pranzo» (queste le parole dell’agente dell’attaccante napoletano, Vincenzo Pisacane, al suddetto sito all’esterno dell’Hotel Britannique, dove sta aggiornando la squadra di Luciano Spalletti prima del match contro lo Spartak Mosca) tra il procuratore del giocatore azzurro e il presidente del club partenopeo De Laurentiis, arrivato dieci minuti prima. In caso di fumata bianca per il rinnovo del calciatore tramonterebbe la pista Inter.

Fonte: Calciomercato.it – Ciro Troise