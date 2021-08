Insigne-Inter? Più fattibile subito che a parametro zero: il motivo – Sky

Insigne è l’ultimo giocatore accostato all’Inter in ordine cronologico, nella serata di ieri (vedi articolo). Sky Sport spiega come per i nerazzurri l’opzione concreta sarebbe ora, entro il 31 agosto, anziché a parametro zero.

OCCASIONE IMMEDIATA – Per Lorenzo Insigne possibile il trasferimento all’Inter, a patto che sia entro il 31 agosto. Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno fa sapere che, nel caso in cui il capitano del Napoli dovesse liberarsi a parametro zero fra undici mesi, ci sarebbero diverse squadre interessate e questo porterebbe a un’inevitabile asta. Ora, invece si può provare il colpo Insigne dato che il rinnovo coi partenopei è molto lontano. Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo in venticinque milioni di euro, poco trattabili come da sua abitudine. L’Inter quindi conosce quanto dovrebbe spendere per prendere Insigne subito: da capire se proseguirà il suo interesse.