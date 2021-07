Insigne-Inter, Pedullà frena: «L’interesse c’è. Al posto di Lautaro Martinez…»

Insigne possibile colpo di mercato dell’Inter? Scenario complicato ma situazione da monitorare a causa del contratto con il Napoli. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – risponde a questa ipotesi nel corso di “Sportitalia Mercato” sull’emittente stessa, predicando calma

GRANA NAPOLETANA – Il nome di Lorenzo Insigne rischia di infiammare il mercato estivo per via del contratto in scadenza tra meno di un anno. Anche perché rischia di diventare un papabile affare a parametro zero nel 2022. Incalzato sull’ipotesi Inter, il giornalista Alfredo Pedullà assicura: «Se dovesse rompere con il Napoli, che l’Inter possa essere interessa non ci sono dubbi. Così come lo sono Lazio e Milan. Ma a quel punto lo scoglio sarebbe Aurelio De Laurentiis, che dovrebbe fare il prezzo per lasciarlo partire. Per questo bisogna aspettare l’incontro per capire come finirà per il rinnovo di contratto. Insigne si aspetta una cifra e Luciano Spalletti punta su di lui, dipende dalla proposta del Napoli. Che possa essere un candidato come erede di Lautaro Martinez… Io al momento su Lautaro Martinez non ho notizie, altrimenti le avrei date». Questa la chiosa di Pedullà sul possibile – ma complicato – approdo di Insigne all’Inter in sostituzione dell’attaccante argentino, il cui futuro a Milano resta da decifrare (vedi aggiornamento).