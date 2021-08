Insigne-Inter, Napoli fissa prezzo ma può partire per meno: situazione

Lorenzo Insigne, attaccante in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Napoli, è nel mirino dell’Inter: la richiesta del club azzurro.

RICHIESTA – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, Lorenzo Insigne è lontano dal rinnovo con il Napoli e l’Inter sta pensando al capitano della squadra azzurra. La richiesta del club partenopeo sarebbe di 30 milioni di euro, ma a 25 si potrebbe trovare l’accordo per il trasferimento dell’attaccante ai nerazzurri. Si starebbero valutando contropartite tecniche, con Matias Vecino in pole.

FUTURO – All’agente del giocatore azzurro, Vincenzo Pisacane, da mesi non è ancora arrivato alcun segnale da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, per ora nessun summit. Non è escluso che Lorenzo possa andare a scadenza di contratto e decidere quindi il proprio futuro.

DISTANZA – Il giocatore vorrebbe l’aumento del proprio ingaggio da 4.5 a 6 milioni di euro a stagione, i partenopei invece vorrebbero abbassare quanto percepisce attualmente. Una fumata bianca dunque decisamente lontana.

CONCORRENTI – In corsa per Insigne, oltre la società nerazzurra, ci sono anche Everton e Zenit San Pietroburgo. La priorità è restare in Italia, ma nulla è escluso.

Fonte: SportMediaset.it