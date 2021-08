Insigne-Inter? Il Napoli ha fatto l’offerta di rinnovo, ma con un’anomalia – SI

Insigne resta nel mirino dell’Inter, anche perché è bassa la possibilità che rinnovi il contratto in scadenza col Napoli. Sportitalia segnala le difficoltà nella trattativa.

PENSA ALL’ADDIO – Lorenzo Insigne sta valutando un’immediata partenza dal Napoli. Il capitano azzurro ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2022, e la trattativa per il rinnovo va avanti a rilento. Anzi, “al contrario”, secondo Sportitalia. L’emittente segnala come la proposta di Aurelio De Laurentiis per prolungare l’accordo sia un quinquennale ma a cifre più basse di quelle attuali (Insigne guadagna quattro milioni e seicentomila euro netti). Questo fa sì che le possibilità di una cessione entro il 31 agosto aumentino: sarà Inter?