Insigne-Inter, ipotesi da scartare dopo Correa. Ma è rebus sul futuro – Sky

Insigne non andrà più all’Inter, che ha preso Correa (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, spiega però come col Napoli ci siano ancora problemi.

DA ESCLUDERE – Lorenzo Insigne ha il contratto in scadenza fra dieci mesi e da gennaio potrà firmare a parametro zero per la prossima stagione. Gianluca Di Marzio aggiunge dubbi: «L’Inter non lo prende più, perché ha preso Joaquin Correa. Non mi segnalano altre opzioni in Italia e all’estero che sembrano fattibili, poi negli ultimi giorni può succedere di tutto. Il Napoli a oggi non ha presentato un’offerta, neanche al ribasso».