Insigne-Inter con Sanchez via, Thuram possibile: le cifre dell’operazione – Sky

Insigne fa parte della lista dell’Inter per l’attacco, ma probabilmente come possibile “aggiunta” last minute e non come principale nome per colmare il vuoto rimasto dopo l’uscita di Lukaku. Il giornalista Romano, intervenuto in collegamento a “Sport 24 Calciomercato” su Sky Sport 24, fa il punto della situazione in seguito alla novità Thuram

NUOVO NOME – L’Inter ora sta pensando alla possibilità Marcus Thuram per l’attacco, ma bisogna aspettare la richiesta ufficiale. Il Borussia Monchengladbach ha sempre valutato 30-35 milioni di euro l’attaccante francese. Thuram non è l’unico nome per l’Inter, che ha una lista molto ampia. La dirigenza nerazzurra si è presa qualche giorno di tempo per scegliere la soluzione migliore dopo aver ceduto Romelu Lukaku. Nelle prossime ore verrà presa la decisione definitiva, interpellando anche Simone Inzaghi, oltre a valutare l’investimento in base ai costi. Questo è quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano in collegamento su Sky Sport 24.

Da Zapata a Insigne: le ultime sui principali nomi per l’Inter

LISTA NERAZZURRA – Oltre all’ipotesi Thuram, i nomi sul taccuino nerazzurro sono noti. Il colombiano Duvan Zapata è sempre stata la priorità dell’Inter, ma non c’è ancora l’apertura alla cessione da parte dell’Atalanta. L’argentino Joaquin Correa ha voglia di cambiare aria, ma trovare un accordo con la Lazio non è mai facile. L’olandese Wout Weghorst (vedi focus) del Wolfsburg è un’idea valutata in base pro e contro, ma al momento non è una trattativa. Infine, Romano assicura che l’italiano Lorenzo Insigne può essere un’opportunità per via del problema contrattuale con il Napoli, ma solo in caso di uscita di Alexis Sanchez entro fine mercato. Con Insigne al posto di Sanchez, possibile doppio colpo in attacco per l’Inter?