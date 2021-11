Insigne-Inter, Bargiggia: «Nerazzurri pronti ad accontentare il giocatore»

Si accende l’asse Napoli-Inter per Lorenzo Insigne. Il giornalista Paolo Bargiggia non ha dubbi sulla trattativa tra il capitano partenopeo e i nerazzurri

INSIGNE − Rimane in bilico la posizione di Lorenzo Insigne al Napoli. Il giocatore non ha ancora rinnovato il suo contratto che va in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. L’Inter, in estate, ha chiesto informazioni sul giocatore senza costruire una vera e propria trattativa. Paolo Bargiggia, però, ha lanciato una vera e propria bomba sul suo account Twitter: «L’Inter ha comunicato all’agente di Lorenzo Insigne che è pronta ad accettare la richiesta economica del giocatore. Se Aurelio De Laurentiis non recupera entro dicembre, a gennaio Lorenzo si accorda con i neroazzurri e, forse a malincuore lascia il Napoli a fine stagione».