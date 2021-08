Insigne all’Inter a prescindere dall’altro attaccante: si studia l’incastro – Sky

Insigne rischia di essere il colpo a sorpresa del mercato estivo italiano qualora non trovasse in tempo l’accordo con il Napoli. Il giornalista Di Marzio, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport 24, tiene viva la pista Inter al di là di altri acquisti in attacco

DOPPIO COLPO – Oltre al grande innesto che l’Inter vuole regalarsi in attacco, dove ci sono tre nomi più quotati di altri (vedi aggiornamento), si ragiona su un colpo last minute. Anche se forse non proprio low cost (per ora…). Si tratta di Lorenzo Insigne, che è un capitolo a parte. Il motivo è strettamente legato alle condizioni di Alexis Sanchez, che non sta benissimo e al momento si trova a Barcellona per valutare meglio la sua situazione. Se i problemi del cileno dovessero essere seri, l’Inter negli ultimi giorni di mercato potrebbe anche fare una prima offerta al Napoli per il suo capitano, che è in scadenza di contratto. Offerta finora mai avanzata dall’Inter. E che verrebbe fatta a prescindere dall’altro attaccante, che arriverà al di là dell’eventualmente avvicendamento tra Sanchez e Insigne. Questa la versione di Gianluca Di Marzio, che conferma quanto ricostruito in giornata dal collega Fabrizio Romano (vedi articolo). Si prospetta un clamoroso doppio colpo di fine agosto per l’Inter in attacco?