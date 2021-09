Insigne, no Inter a 30 mln. Lorenzo obiettivo nerazzurro in futuro? Il punto

Lorenzo Insigne, attaccante di proprietà del Napoli, in estate è stato accostato all’Inter che però lo avrebbe preso solo a certe condizioni.

INSIGNE – Alfredo Pedullà ha parlato di Lorenzo Insigne tramite il proprio sito. L’attaccante, in scadenza di contratto con il Napoli (con cui al momento prevale la freddezza di sempre), dopo il Milan in primavera è stato accostato all’Inter. Tuttavia nessuno ha portato proposte degne al talento del calciatore partenopeo. E il club nerazzurro, spiega il giornalista, lo avrebbe preso solo a certe condizioni, non a 30 milioni di euro. Il giocatore però potrebbe essere un obiettivo della società meneghina a parametro zero, vale a dire in caso di mancato rinnovo con la squadra azzurra. Ma queste ad oggi sono semplici tracce.

Fonte: AlfredoPedulla.com