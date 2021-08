Insigne gol e assist col Napoli: in campo nel mezzo delle voci sull’Inter

Insigne, nel mezzo delle voci sull’Inter, intanto gioca e segna col Napoli. L’attaccante ha partecipato alla facile vittoria in amichevole sul Pescara.

POKER – Il Napoli batte 4-0 il Pescara chiudendo il ritiro di Castel di Sangro. Lorenzo Insigne, schierato titolare da Luciano Spalletti sulla sinistra nel 4-3-3, al 9’ serve Victor Osimhen per il gol che sblocca il risultato. Al 18’ si mette in proprio, trasformando il rigore del raddoppio. Nella ripresa a segno Adam Ounas al 48’ e il giovane Karim Zedadka al 79’. Per Insigne (sostituito al 77’ proprio dall’ultimo marcatore) proseguono le voci sull’Inter, visto che resta difficile il rinnovo col Napoli, ma intanto gioca.