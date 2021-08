Insigne e Napoli ancora distanti per il rinnovo, l’Inter resta in attesa

Lorenzo Insigne e il Napoli sono ancora distanti per il rinnovo del contratto. Il giocatore vorrebbe restare al Napoli, ma la situazione potrebbe precipitare spingendo verso un addio. L’Inter resta in attesa sul giocatore che potrebbe rappresentare un’occasione dell’ultimo minuto.

Resta ancora molto incerto il futuro di Lorenzo Insigne. Secondo “Sport Mediaset” tra il Napoli e il suo capitano c’è ancora una distanza considerevole per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza alla fine della stagione. Il giocatore vuole restare al Napoli e la priorità è rinnovare il legame, ma in questo momento la distanza tra domanda e offerta è ancora considerevole: Insigne vorrebbe un aumento dell’ingaggio, mentre De Laurentiis pretende che il giocatore scenda anche sotto i 4,5 milioni annui percepiti con l’attuale contratto. La situazione al momento resta in stallo e l’Inter, che si è già fatta avanti con una prima offerta da 25 milioni, resta in attesa.