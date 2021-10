Insigne dopo le nuove voci sull’Inter: «Contratto? Il mio agente parla col Napoli»

Insigne ha sbloccato il Napoli nella vittoria per 3-0 sul Legia in Europa League (vedi articolo). Il capitano azzurro, dopo le rinnovate voci sull’Inter di questi giorni, parla a Sky Sport della sua situazione contrattuale.

SITUAZIONE INEVITABILE – In settimana si è rilanciato, seppur con smentite diffuse, il nome di Lorenzo Insigne per l’Inter. Sulle voci del contratto l’attaccante e capitano del Napoli si esprime così: «Questo è un tema che ci sta. Sappiamo le dinamiche come sono, io come ho sempre detto sto sereno e sto cercando di rimanere più sereno e tranquillo e pensare al campo. A livello contrattuale sanno tutti che il mio procuratore sta in contatto con la società, io sto cercando di rimanere sereno e fare il meglio possibile in campo».