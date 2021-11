Insigne al bivio. Rinnovo lontano? Marotta tenta l’acquisto a zero – CdS

Insigne non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter, come l’estate scorsa, chiede informazioni sul giocatore e potrebbe provare a ingaggiarlo a zero la prossima estate.

A ZERO – Come in estate, l’Inter segue da vicino la vicenda Insigne e mancato rinnovo (ad oggi) con il Napoli. L’attaccante in questi anni ha dimostrato fedeltà e serietà al Napoli, ma la situazione contrattuale non è ancora stata sistemata. Beppe Marotta lo segue da tempo, e già in estate c’è stato un primo avvicinamento tra le parti. L’Inter è il club italiano che seriamente si è presentato appena due mesi fa, bussando con discrezione, senza neanche insistere, consapevole che però ci sarebbe poi stata una strada più percorribile nel 2022. Sì, perché a gennaio il calciatore può liberamente trattare con un altro club e liberarsi a zero.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano