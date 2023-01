L’insaziabilità del Chelsea avvantaggia l’Inter su Thuram? Altro colpo Blues

Il Chelsea è inarrestabile sul mercato. I Blues stanno chiudendo il quinto colpo milionario di questa sessione invernale di calciomercato. Ma può avvantaggiare l’Inter su Thuram

PIGLIA-TUTTO − Chelsea famelico, altro colpo in chiusura. Si tratta del talentuoso Christopher Nkunku del Lipsia. A confermare la quasi chiusura della trattativa lo stesso DS dei tedeschi Max Eberl che alla Bild ha comunicato come il francese si stia per trasferire a Londra. Ennesimo colpo per la società inglese, che dopo aver chiuso Badiashile, Fofana, Mudryk e Joao Felix, si appresta anche a definire Nkunku. Ciò potrebbe chiudere definitivamente le porte ad un arrivo di Marcus Thuram in attacco, dove ormai gli slot stanno per terminare. Buona notizia per l’Inter, interessata al figlio d’arte soprattutto in vista della prossima stagione. Il giocatore è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a parametro zero in estate.