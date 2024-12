Inler: «Bijol via a gennaio? Mai dire mai». Inter alla finestra!

Jaka Bijol potrebbe lasciare l’Udinese già a gennaio, con l’Inter che rappresenterebbe una seria candidata per ingaggiarlo. A non escludere una cessione anticipata dello sloveno è il dt dei friulani Gokhan Inler, espressosi in maniera vaga sul tema.

LE DICHIARAZIONI – Jaka Bijol rappresenta uno dei principali obiettivi dell’Inter per il suo reparto difensivo. L’interesse del club nerazzurro per il calciatore sloveno è molto concreto, tanto che lo stesso direttore tecnico dell’Udinese Gokhan Inler non ha escluso l’ipotesi di una sua partenza “anticipata” durante un’intervista rilasciata alle frequenze di DAZN: «Al momento non posso dire nulla, nel calcio non si sa mai. Per fare una bella stagione dovremmo giocare tutti insieme un anno, ma non possiamo escludere alcuna opzione».

Bijol sul taccuino dell’Inter: un ragionamento

LO SCENARIO – L’interesse dell’Inter nei confronti di Bijol si è intensificato contestualmente alle difficoltà riscontrate da Francesco Acerbi al pieno recupero dal secondo infortunio stagionale. Pur non trattandosi di problemi fisici di estrema gravità, la frequenza con cui essi si stanno verificando ha reso l’Inter molto più aperta all’idea di ridiscutere la presenza dell’italiano nella sua rosa. Il suo contratto in scadenza nel 2026 può essere infatti unilateralmente risolto, dai nerazzurri, già dal prossimo anno. A quel punto, il nome di Bijol rappresenterebbe un’ipotesi molto seria per sostituirlo.